Trágico choque y vuelco: borracho provocó la muerte de dos chicas de 17 y 20 años

Dos chicas de 17 y 20 años murieron tras volcar una Hilux: el conductor estaba borracho

Un grave accidente se produjo el domingo por la mañana sobre la Ruta 6, en la provincia de Neuquén, donde un vehículo que transportaba a cinco personas perdió el control y volcó en la zona conocida como El Dinosaurio, en Rincón de los Sauces. Por el accidente, dos jóvenes de 17 y 20 años perdieron la vida.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo sufrió varios tumbos tras perder el control por causas que aún se investigan. El impacto fue tan violento que algunos ocupantes fueron expulsados del auto, por lo que se presume que no llevaban colocado el cinturón de seguridad.

La calzada fue repavimentada hace poco.

Como consecuencia, dos personas fallecieron en el lugar, mientras que los restantes resultaron gravemente heridas. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico y fue trasladado desde Rincón de los Sauces a un centro médico en Neuquén capital para recibir atención especializada. Los otros dos permanecen internados en una clínica local, también con pronóstico reservado.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20 años. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente para asistir a los afectados y trabajar en la escena del siniestro, en un tramo donde no se reportaron otros vehículos involucrados.

Las ocupantes salieron despedidas de la camioneta tras la magnitud del impacto.

Mientras tanto, la Policía confirmó este lunes que el conductor de la camioneta Toyota Hilux que volcó en la Ruta 6 este domingo estaba alcoholizado.

Las autoridades policiales iniciaron las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. Personal de Planimetría se encuentra realizando la reconstrucción de la mecánica del vuelco, mientras efectivos de seguridad y equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.