"¿Me voy a morir?": les dispararon a chicos con autismo a la salida del colegio

Un indignante ataque ocurrió a la salida del colegio en la localidad de González Catán, donde un grupo de motochorros asaltó a cuatro chicos con autismo. Los delincuentes no dudaron en disparar al aire para amedrentar a los jóvenes que salían del establecimiento educativo. El violento episodio provocó pánico entre las familias de la zona, que reclaman mayor presencia policial a diario. Las cámaras de seguridad del barrio registraron toda la secuencia del hecho a plena luz del día.

Cómo fue el brutal robo a chicos con autismo

Los agresores interceptaron a los adolescentes a pocos metros del Centro de Formación Integral Santa Inés mientras caminaban por la vereda. Uno de los asaltantes bajó armado de la moto, acorraló a las víctimas y exigió que entregaran sus objetos de valor. Durante el atraco, el delincuente golpeó a uno de los jóvenes en la cabeza con la culata del arma para quitarle la billetera. Luego, le sustrajo los teléfonos celulares que llevaban guardados en los bolsillos del guardapolvo.

Los comerciantes se acercaron a socorrer a los adolescentes.

Antes de escapar junto a su cómplice, el delincuente efectuó una detonación al aire para evitar que los presentes intentaran perseguirlos. El estruendo del disparo dejó a los estudiantes en estado de shock sobre la calle. Al ver al joven sangrando por el corte sufrido en el cuero cabelludo, vecinos y comerciantes se acercaron de inmediato para auxiliarlos. En medio de la desesperación por la herida, el chico agredido miró a quienes lo asistían y preguntó: "¿Me voy a morir?".

Las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia de la cuadra ya están en manos de los investigadores para identificar el vehículo utilizado. La Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegó un operativo en la zona, aunque por el momento los dos sospechosos permanecen prófugos. Tanto las familias como las autoridades de la institución educativa exigieron un refuerzo urgente de la patrulla policial en los horarios de entrada y salida escolar.

El hecho generó una fuerte conmoción en todo el partido de La Matanza por el nivel de violencia ejercido contra los alumnos con discapacidad. Desde el centro de formación confirmaron que brindarán apoyo y contención psicológica al grupo de jóvenes para atravesar el traumático momento. La causa judicial quedó en manos de la fiscalía de turno, caratulada bajo el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y lesiones.