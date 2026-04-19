El Galpón de las Artes, un espacio en el que el arte es cooperativo y solidario

En 1996, mientras se iniciaban las gestiones para recuperar el Festival Internacional de Cine, y quedaba atrás el auge de los recitales de verano, en el ámbito under se gestaba el Galpón de las Artes. Era el mes de abril, el Galpón surgía como grupo teatral y como espacio artístico. A treinta años de su creación, Claudia Balinotti y Mariano Tiribelli recordaron el camino del lugar que se erigió como una referencia del teatro independiente.

“En abril de 1996 nacíamos a la vez que como grupo de teatro independiente, como sala teatral, pero entendida como un espacio, un lugar de producción y expresión”, dice a 0223 Claudia Ballinotti, directora del Galpón de las Arte y una de las dos integrantes del grupo que aún continúa en el espacio desde la época de su fundación. “El deseo era el teatro como casa, cuenco, cobijo, donde poder conversar y producir. No teniamos la vision de una griilla de fechas, sino de producir y dar valor a la potencia que tiene el arte”, explica.

Es que, para los fundadores del Galpón, el arte sensibiliza y abre posibilidades de pensamiento y acción. “Siempre el deseo fue tengamos la casa. Las dos primeras experiencias fueron en espacios de alquiler”, recuerda la artista en el patio de la vivienda reciclada.

Hoy, el Galpón de las artes funciona en Jujuy al 2700 pero antes, tuvo dos locaciones. La primera, de 1996 al 2000 fue en el Club del Teatro, en un espacio en el que solo había una mesa de ping pong. “Fue instalar una sala de teatro desde cero en un lugar que no funcionaba desde mucho tiempo”, rememora Ballinoti al tiempo que destaca que era un lugar que no tenía tradición cultural. “De ahi nos mudamos a Rawson y Catamarca a otro galpón donde a principios de siglo se construían barcos”, dice.

El segundo espacio tenía para los artistas del Galpón de las artes todo una mística. “Para nosotros era embarcamos en un nuevo espacio pero era el 2001, todo era cuesta arriba. Ahí estuvimos hasta 2008 pero el el 2006 cuando el Institut Nacional del Teatro lanza el concurso para compra o refacción de un espacio de teatro nos presentamos y fuimos seleccionados con ese apoyo gestionamos la compra de esta casa”, explica con una precisión milimétrica y un entusiasmo que hace dificil para quien habla con ella hacer alguna intervención en el relato.

“Hicimos una campaña a full de empanadas teatreras y con lo que juntamos íbamos financiando la compra del espacio. Nosotros hicimos la albañilería, tiramos paredes, reciclamos el espacio. Toda la economía de la cooperación y el reciclado se ve en el Galpon. Los mosaicos son parte del piso original. Es una casa de 1930, el reciclado se hizo con material original de la misma casa. Eso habla de la historicidad, de comprender que somos una construcción histórica, que el teatro, sobre todo el de grupo es una construcción histórica que tiene una gran tradición en latinoamerica”, agrega.

Mariano Tiribelli, codirector del espacio se suma a la conversación y agrega que “al principio tuvimos talleres. Nos financiamos con los talleres y los grupos utilizan la sala para ensayar y funcionan con el sistema de cooperación”, agrega mientras recorremos las instalaciones.

“El grupo está conformado como grupo de gestión y grupo de teatro”, sostiene mientras agrega que a tarea de gestionar un espacio demanda mucho tiempo y más cuando el espacio mantiene su impronta comunitaria, cooperativa y solidaria. “Es un proyecto intergeneracional. Para nosotros no hay actividades pequeñas ni jerarquías en lo que cada uno puede ofrecer. No hay gestos pequeños hay un proyecto artistico solidario y un proyecto de alfabetización de generar una cultura de solidaridad que hace tan bien en esta época”, cierran.



Funciones para todos los públicos durante el mes de abril

En el mes aniversario la programación cuenta, este domingo por la tarde con "Nascere”- la más reciente creación de El Galpón de las Artes que también subirá a escena el sábado 25 de abril. El viernes 24 tendrá lugar la única función de “La carretilla de música”, que viene de gira a Mar del Plata.