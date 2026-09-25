Murió Oscar "El Negro" González Oro

El periodismo argentino está de luto por la muerte de Oscar “El Negro” González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión nacional a los 74 años.

Con una extensa trayectoria en los medios, González Oro supo construir un estilo inconfundible y acompañó durante décadas a miles de argentinos detrás del micrófono. Su partida deja una profunda tristeza entre colegas, oyentes y quienes siguieron su carrera.

González Oro era una portador de una de las voces más conocidas de Argentina, en enero, el periodista había escrito un mensaje alarmante que llenó de preocupación a sus seguidores y oyentes. “Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz”, comentó.

"El Negro", deslizó cómo quería ser recordado: “Sé que mi nombre resonará en oídos queridos. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir eternamente”.

El reconocido periodista, locutor y presentador Oscar "Negro" González Oro se habpia radicado en Uruguay. Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, dejó una huella imborrable en los medios de comunicación argentinos tras casi cuatro décadas ininterrumpidas de liderazgo en la radio y la televisión.

Soñaba, de chico, con ser cantante o concertista de piano. Su primer contacto con el micrófono ocurrió casi por casualidad durante un verano adolescente, cuando lo invitaron a pasar música en Radio de Cuyo, en su provincia natal. Tras probar suerte estudiando Abogacía y Psicología, y trabajar en los negocios familiares, decidió apostar todo por los medios.