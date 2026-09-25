Wallace se prepara para vivir la fiesta del trabajador con promos y música en vivo

Wallace se prepara para vivir este domingo una nueva Fiesta del Trabajador, con una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía, promociones y una noche para disfrutar entre amigos.

El encargado de ponerle música a la celebración será Kimono Covers, que volverá al escenario de Alberti 2933 con un repertorio cargado de clásicos para cantar y bailar.

La noche tendrá además promociones especiales en pizzas, papas, hamburguesas y bebidas, pensadas especialmente para acompañar el festejo durante toda la jornada.

Música en vivo, promos y fiesta serán los ingredientes de un domingo diferente en Wallace para celebrar a los trabajadores.