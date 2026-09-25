Saltó un paredón, robó en una casa y lo detuvieron

Un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de un hombre a una vivienda en el barrio Estrada permitió aprehenderlo antes de que escapara con el dinero y las alhajas que había sustraído.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a una vivienda en la zona de Aragón y Daireaux donde redujo al sujeto de 34 años que había ingresado luego de saltar el paredón perimetral.

Elementos secuestrados.

“Al momento de la aprehensión se secuestraron 701 dólares, 150 euros, 10 reales, alhajas, una barreta de 40 centímetros, una gorra y un par de guantes”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.