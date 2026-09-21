Fugaron por los techos sin poder robar: un detenido y un prófugo

Fueron encontrados en la zona de Olazabal y Falucho donde comenzó una persecución.

Uno de los dos sujetos que caminaba por los techos de una vivienda vestido con ropas oscuras y que tenía una mochila con herramientas y una barreta de hierro fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas Norte que realizaban una recorrida preventiva por jurisdicción de la comisaría segunda quienes llegaron a la zona de Olazabal y Falucho donde observaron a dos sujetos de similares características a las aportadas por el denunciante.

Al advertir la presencia policial emprendieron la fuga en distintas direcciones: uno de ellos logró escapar, mientras que el segundo fue perseguido durante aproximadamente 400 metros y finalmente interceptado.

Durante la huida, el sujeto arrojó una mochila por encima de un paredón hacia el patio de una vivienda cercana en la que hallaron varias herramientas y una barreta metálica de aproximadamente 50 centímetros.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por violación de domicilio y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.