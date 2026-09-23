Mordió el anzuelo: rompió una persiana y robó un local de pesca pero lo atraparon

En el marco de una causa por un robo en grado de tentativa fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Un hombre de 35 años que el miércoles a la madrugada forzó la persiana de un local de pesca y robó varios elementos de su interior fue aprehendido por personal policial tras un aviso al 911.

Minutos antes de la una de la madrugada personal de la comisaría decimosexta arribó a la zona de Champagnat y Avellaneda tras el aviso que alertó sobre fuertes ruidos y un posible robo.

Al arribar, los efectivos observaron a un hombre que salía del local con varias cañas de pescar envueltas en una frazada, mientras que en el lugar también se encontraban dos mujeres que habían advertido movimientos en el comercio.

Ante la voz de alto, el sospechoso arrojó las cañas y emprendió la fuga a pie hasta que fue interceptado en inmediaciones de avenida Avellaneda al 5900 con la colaboración de efectivos del Comando de Patrullas.

Durante el procedimiento se secuestraron las cañas de pescar, una frazada, un bolso que contenía cuatro rieles de pesca y una pinza, elementos que quedaron vinculados a la investigación. También se realizaron las correspondientes actuaciones sobre la persiana y el ventanal del comercio.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la aprehensión del sujeto. En el marco de una causa por un robo en grado de tentativa fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.