"No comprende": la Justicia declaró inimputable al acosador de Sofía Gonet que amenazó de muerte a Homero Pettinato

Hernán Claudio Di Carlos, el hombre que en los últimos días apareció en medios y redes sociales tras quedar grabado mientras amenazaba de muerte a Homero Pettinato en la puerta de Olga, fue declarado inimputable por la Justicia.

Di Carlos había sido señalado por la influencer Sofía Gonet como la persona que la acosa desde hace más de 10 años. Se hicieron públicos los mensajes que le mandaba y los siete tatuajes que se hizo por ella.

La Policía de la Ciudad logró localizar al implicado en la localidad bonaerense de Junín. Después de ubicarlo, fue trasladado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6 a cargo del fiscal Federico Taramelli.

En la audiencia Di Carlos no prestó declaración y tras las evaluaciones correspondientes, el fiscal determinó que "no comprende la criminalidad de sus actos".

En la misma línea, ordenó su internación en un establecimiento neuropsiquiátrico, disposición tramitada a instancias del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de dicho departamento judicial.

La influencer cuenta mientras tanto con custodia policial en su domicilio particular y se le asignó un botón antipánico.