Su expareja persigue, amenaza de muerte y atormenta a toda su familia: "Es un enfermo, no podemos seguir así"

Una mujer denunció por amenazas y hostigamiento a su expareja, con quien mantuvo una relación que terminó hace aproximadamente dos años. Desde entonces, el agresor habría tenído un comportamiento sostenido de violencia verbal y física contra la víctima, su familia, sus amigos y su actual pareja.

"Cruzó todos los límites", contó la mujer a 0223 al advertir que ahora el ex hostiga a su pareja actual, a través de múltiples cuentas de Facebook y distintos números telefónicos en los que amenaza con agredir sexualmente a su hija y a su madre.

Chats del agresor amenazando a la familia de la denunciante.

"Es un enfermo, no podemos seguir así. También lo ha amenazado diciendo que está afuera de su casa, diciendo que la van a pasar mal, él y sus hijos. Ya no sabe a quién más amenazar ni a quién más molestar", agregó la denunciante.

Más de dos años de violencia sistemática

Según la denuncia a la que accedió 0223, la mujer sufrió violencia física durante y después de la relación. Ante la continuidad de las amenazas, empujones y forcejeos decidió terminar con el vínculo en su momento, pero también recurrir a la Justicia.

En esa línea, el 18 de septiembre el Juzgado de Familia N° 4 le otorgó una orden de restricción de acercamiento contra su expareja, pero apenas días después el agresor la habría vuelto a contactar por Facebook.

Algunos de los mensajes que recibió la familia de la denunciante.

En uno de los nuevos mensajes, el hombre incluso le dijo que "ya sabía que lo había denunciado", por lo cual la denunciante supo que había sido notificado de la medida judicial, pero también que la burlaba.

Todo habría escalado el pasado 23 de septiembre, cuando volvió a comunicarse con la actual pareja de la mujer por Facebook. Allí fue cuando, según la denuncia, el agresor le habría enviado mensajes con contenido sexual y amenazante, sobre su hija de 10 años.