Iba en moto y lo atropelló un auto: deberán pagarle más de 270 millones de pesos

A más de una década del siniestro en el que un automóvil Fiat Siena impactó en la rueda trasera de una motocicleta Motomel 150 en la zona de Almafuerte e Independencia, la Justicia Civil y Comercial hizo lugar a la demanda presentada por N.C. contra N.F.N. por daños yb perjuicios y lo condenó a pagar 272 millones de pesos más los intereses. La condena también fue extendida a Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada.

Como consecuencia del siniestro el conductor de la moto cayó sobre el asfalto y sufrió lesiones de gravedad, entre ellas fracturas y aplastamiento de las vértebras lumbares L1 y L2, además de lesiones en el hombro y la pierna izquierda.

Lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial N°4.

Si bien durante el juicio existieron versiones contradictorias sobre el lugar exacto del choque, para el titular del Juzgado Civil y Comercial N°4 consideró que el conductor del auto debía ceder el paso y que no logró acreditar ninguna circunstancia que permitiera eximirlo de responsabilidad. En consecuencia, le atribuyó responsabilidad civil por el accidente y por las consecuencias dañosas sufridas por el motociclista.

El Juez Martín Zambechi calculó la indemnización a partir de la incapacidad sobreviniente fijada en más de 265 millones de pesos a valores actuales, más casi 2 millones por tratamiento psicológico y otro 5 por daño moral lo que alcanza un total de $272.527.522,74.

Choque de moto: foto ilustrativa 0223.

La sentencia también estableció que, al momento de ejecutarse la condena, deberán descontarse del rubro de incapacidad las sumas que N.C. hubiera percibido de Provincia ART, reexpresadas a valores actuales. Las costas del proceso fueron impuestas a los demandados y a la aseguradora en la medida de la condena.