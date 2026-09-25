Atrapan a acusado de hacer entraderas que tenía dos pedidos de captura

El imputado quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración.

El avance de una causa por una serie de robos bajo la modalidad entradera a cargo de Mariano Moyano terminó con la aprehensión de un joven de 19 años sobre quien pesaban dos pedidos de captura.

Fueron miembros del Grupo Técnico Operativo de la comisaría cuarta quienes, a través del análisis de cámaras de seguridad, establecieron que una persona con características coincidentes a las denunciadas se encontraría residiendo en una vivienda con habitaciones en alquiler, ubicada en inmediaciones de Falucho al 5300.

Tras implementar una vigilancia discreta, los investigadores observaron el ingreso del joven y, con la autorización del locatario, ingresaron al inmueble y aprehendieron al sospechoso.

Al verificar sus datos se estableció que se trataba de un joven de 19 años, quien registraba un pedido de captura vigente solicitado en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda, robo agravado por efracción y robo agravado por escalamiento, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 5 de Mar del Plata.

"También poseía un segundo pedido de captura por robo calificado, tenencia de arma de uso civil y encubrimiento, requerido por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1", informaron autoridades policiales.

El fiscal Moyano dispuso el secuestro de urgencia del teléfono celular y del automóvil Peugeot 208 en el que se movilizaba, quedando ambos elementos sujetos a las medidas periciales correspondientes.

Uno de los pedidos de captura es por un hecho del 2 de junio de 2026, en una vivienda de la localidad de Batán, donde un matrimonio de 65 y 58 años fue sorprendido durante la madrugada por cinco delincuentes encapuchados.

Los sujetos ingresaron al domicilio tras violentar una reja de la ventana de la cocina, redujeron y ataron a las víctimas y las amenazaron con armas blancas para exigirles dinero. Como resultado del hecho, sustrajeron más de dos millones de pesos, 2.000 dólares, joyas, alianzas y un dispositivo DVR, entre otros elementos.

El imputado quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración.