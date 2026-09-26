Fotomultas: dónde están los radares semafóricos y de control de velocidad en Mar del Plata
El listado de dispositivos instalados y los que empezarán a funcionar en los próximos meses. Enterate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En busca de mejorar el tránsito y evitar los siniestros viales, desde el 2018 la Municipalidad instaló en las “zonas calientes” en Mar del Plata distintos radares fotomultas.
En ese marco, desde el gobierno municipal mantienen actualizada en su sitio web oficial los puntos donde están emplazados los dispositivos, que controlan el cumplimiento del semáforo como también la velocidad máxima permitida y la invasión de pasos peatonales.
Hasta el momento de esta publicación, desde el área de Movilidad Urbana dieron a conocer a 0223 el listado completo.
Radares de Control Semafórico
Av. Colón y Av. Jara
Av. A. Alió y Av. Luro
Av. Edison y Magallanes
Av. F. de la Plaza y Juramento
Av. F. de la Plaza y Gianelli
Av. J. B. Justo y D. Canosa
Av. Luro y Tres Arroyos
Av. J. B. Justo y Talcahuano
Av. F. de la Plaza y Av. Edison
Av. J. B. Justo y Av. Independencia
Av. Luro y Leguizamón
Av. P. Perón y 12 de Octubre
Av. Edison y Av. Mario Bravo
Av. Colón y H. Yrigoyen
Av. P. P. Ramos y Rivadavia
Buenos Aires y Rivadavia
Radares de Control de velocidad
Av. Constitución y Patagones
Av. J. B. Justo y Alvear
Av. M. Bravo y Talcahuano
Av. P. P. Ramos y Alem
Av. P. P. Ramos y Falucho
Av. P. P. Ramos e Ituzaingo
Av. F. U. Camet y Mugaburu
Av. Colón y 1° de Mayo
Alem y O´Higgins
Av. Juan B. Justo y Paunero
Av. J. B. Justo y 20 de Septiembre
Av. Champagnat y Saavedra
Av. P. Perón y Hernandarias
Av. Luro y Grecia
Av. C. Tejedor y Zeballos
Ruta Provincial 88 - Km 12,30
Ruta Provincial 88 - Km 5,5
Radares de Control de velocidad móvil
Ruta Provincial 2 de Km 384 a Km 399 Ambos sentidos
Ruta Provincial 11 de Km 530 a Km 553 Ambos sentidos
Ruta Provincial 88 de Km 22 a Km 24 Ambos sentidos
En proceso de instalación
Control semafórico
Av. Independencia y San Martín
Av. Colón y Corrientes
Av. Colón y Av. Independencia
Av. Luro y Av. Jara
Av. Luro y San Juan
Av. Trabajadores y 12 Octubre
Av. Polonia y Av. Vértiz
Av. F. U. Camet y J. M. Estrada
Av. Champagnat y Ayacucho
Av. Champagnat y Gascón
Av. J. P. Ramos y T. Fournier
Av. Independencia y R. Peña
Av. Edison y Av. Vértiz
Av. Colón y Lamadrid
Av. Champagnat y Rivadavia
Ruta P. n° 11 y Scaglia
Av. P. P. Ramos y Castelli
Av. Independencia y Formosa
Av. Alió y Av. J. B. Justo
Av. F. U. Camet y F. Acosta
Control de velocidad
Av. F. U. Camet y Falkner
Ruta Provincial 11 - Km 506
Ruta Provincial 2 - Km 398,5
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