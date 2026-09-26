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Fotomultas: dónde están los radares semafóricos y de control de velocidad en Mar del Plata

El listado de dispositivos instalados y los que empezarán a funcionar en los próximos meses. Enterate.

Los radares miden la velocidad y se ecuentran en zonas problemáticas del tránsito. Foto: 0223.

26 de Septiembre de 2026 08:01

Por Redacción 0223

PARA 0223

En busca de mejorar el tránsito y evitar los siniestros viales, desde el 2018 la Municipalidad instaló en las “zonas calientes” en Mar del Plata distintos radares fotomultas.

En ese marco, desde el gobierno municipal mantienen actualizada en su sitio web oficial los puntos donde están emplazados los dispositivos, que controlan el cumplimiento del semáforo como también la velocidad máxima permitida y la invasión de pasos peatonales.

Hasta el momento de esta publicación, desde el área de Movilidad Urbana dieron a conocer a 0223 el listado completo.

 

Radares de Control Semafórico

 

Av. Colón y Av. Jara

Av. A. Alió y Av. Luro

Av. Edison y Magallanes

Av. F. de la Plaza y Juramento

Av. F. de la Plaza y Gianelli

Av. J. B. Justo y D. Canosa

Av. Luro y Tres Arroyos

Av. J. B. Justo y Talcahuano

Av. F. de la Plaza y Av. Edison

Av. J. B. Justo y Av. Independencia

Av. Luro y Leguizamón

Av. P. Perón y 12 de Octubre

Av. Edison y Av. Mario Bravo

Av. Colón y H. Yrigoyen

Av. P. P. Ramos y Rivadavia

Buenos Aires y Rivadavia

 

Radares de Control de velocidad

 

Av. Constitución y Patagones

Av. J. B. Justo y Alvear

Av. M. Bravo y Talcahuano

Av. P. P. Ramos y Alem

Av. P. P. Ramos y Falucho

Av. P. P. Ramos e Ituzaingo

Av. F. U. Camet y Mugaburu

Av. Colón y 1° de Mayo

Alem y O´Higgins

Av. Juan B. Justo y Paunero

Av. J. B. Justo y 20 de Septiembre

Av. Champagnat y Saavedra

Av. P. Perón y Hernandarias

Av. Luro y Grecia

Av. C. Tejedor y Zeballos

Ruta Provincial 88 - Km 12,30

Ruta Provincial 88 - Km 5,5

 

 

 

Radares de Control de velocidad móvil

 

Ruta Provincial 2 de Km 384 a Km 399 Ambos sentidos

Ruta Provincial 11 de Km 530 a Km 553 Ambos sentidos

Ruta Provincial 88 de Km 22 a Km 24 Ambos sentidos

 

 

En proceso de instalación

 

Control semafórico

Av. Independencia y San Martín

Av. Colón y Corrientes

Av. Colón y Av. Independencia

Av. Luro y Av. Jara

Av. Luro y San Juan

Av. Trabajadores y 12 Octubre

Av. Polonia y Av. Vértiz

Av. F. U. Camet y J. M. Estrada

Av. Champagnat y Ayacucho

Av. Champagnat y Gascón

Av. J. P. Ramos y T. Fournier

Av. Independencia y R. Peña

Av. Edison y Av. Vértiz

Av. Colón y Lamadrid

Av. Champagnat y Rivadavia

Ruta P. n° 11 y Scaglia

Av. P. P. Ramos y Castelli

Av. Independencia y Formosa

Av. Alió y Av. J. B. Justo

Av. F. U. Camet y F. Acosta

 

Control de velocidad

Av. F. U. Camet y Falkner

Ruta Provincial 11 - Km 506

Ruta Provincial 2 - Km 398,5

 

 

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