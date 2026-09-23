Persecución y choque: un motociclista y dos policías resultaron heridos

Un joven motociclista de 19 años y los dos policías que lo perseguían sufrieron heridas de distinta consideración tras el siniestro que protagonizaron el martes a la madrugada en una esquina del barrio Las Lilas.

Cerca de las cinco de la madrugada personal del Comando de Patrullas Norte acudió a la intersección de Garay y Remedios de Escalada donde se había producido un siniestro vial durante un seguimiento policial a una motocicleta.

El motociclista quedó internado en el hospital.

Al arribar observaron una motocicleta Honda CG Titán 150 sobre la senda peatonal y un móvil policial Fiat Titano impactado a pocos metros de un árbol. El rodado policial era conducido por un sargento de 38 años, quien se encontraba acompañado por otro efectivo de 35 años, ambos pertenecientes al Comando de Patrullas Sur.

El conductor de la motocicleta fue asistido por personal del SAME y trasladado lúcido y consciente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con politraumatismos varios. Los dos efectivos policiales también fueron trasladados a un centro asistencial para su atención médica.

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar, mientras que efectivos de Tránsito labraron infracciones por falta de seguro, licencia de conducir y casco, procediendo al secuestro de la motocicleta y su traslado al playón municipal. Desde la fiscalía temática ordenaron la formación de causas por lesiones culposas.