El frío vuelve a sentirse en Mar del Plata: cómo estará el clima este sábado

El fin de semana trae nuevamente temperaturas bajas a Mar del Plata, con una máxima que no superará los 13°, según el Servicio Meteorológico Nacional. Para este sábado no se esperan lluvias, aunque las condiciones podrían cambiar durante el domingo.

La mañana comenzó con 7 grados, cielo algo nublado y una humedad del 83%. El viento se mantiene leve durante las primeras horas del día.

Para este sábado se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 13°. Según el pronóstico, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada.

Los vientos serán leves, con velocidades de hasta 12 km/h durante la mañana desde el sudeste. Con el correr del día aumentarán hasta los 22 km/h y rotarán hacia el noreste y el este.

Para el domingo se esperan temperaturas similares, con una mínima de 9 grados y una máxima de 14°. Sin embargo, las condiciones serán más inestables, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h y chaparrones durante la tarde.