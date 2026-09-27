Y vos, ¿tenés tu foto con el elefante?

La estatua tamaño real estuvo en Sagastizabal y la costa. Fotos: Foto de familia

El 6 de junio de 2017, marplatenses y turistas que recorrían la zona norte de la Costa se sorprendían al ver en la esquina de Sagastizábal y la Costa la réplica de un elefante de la selva africana y se preguntaban cómo había aparecido la obra allí.

En épocas en las que las redes sociales no tenían el protagonismo que hoy tienen, el boca en boca fue increscendo y las familias llegaban para que los más pequeños tengan una foto con la réplica.

La estatua tamaño real estuvo en Sagastizabal y la costa. Fotos: Foto de familia

Pronto se supo el origen de la estatua: se trataba de una réplica que se encontraba dentro del Zoo y jardín botánico El Paraíso que había cerrado sus puertas y había rematado algunas de sus piezas, entre ellas, las esculturas tamaño real que se habían instalado y oficiaban no solo de objeto decorativo, sino también de referencia para las personas no videntes que visitaban el lugar.

La pieza estuvo en la vereda de la casa del nuevo propietario que había adquirido varias piezas del zoo para revender. En poco tiempo, la estatua dejó de estar en la costa y fue trasladada a un predio sobre la ruta 88 camino a Otamendi y aún hoy, está a la vista de todos.

El zoo cerró sus puertas después de casi 25 años de actividad

El zoo jardín botánico El Paraiso de Sierra de los Padres cerró sus puertas en abril de ese año agobiado por las deudas y ante una presencia de público cada vez más reducida.

En diálogo con 0223, el recordado Oscar "Koki" Gastiarena, propietario del lugar explicaba que el Zoo cerraba en la víspera de su aniversario 25 debido a la situación económica que le tocaba atravesar y aseguró que cerraba por "falta de dinero" al tiempo que destacaba que todo el personal había recibido su indemnización y no arrastraba deudas con la planta de trabajadores.

"A los animales los estamos tratando de colocar en distintos establecimientos del país, incluso hemos tenido llamados del exterior", explicaba. Eran épocas en las que se comenzaba a cuestionar el rol de los zoológicos y oceanarios.

El zoo cerró sus puertas después de casi 25 años de actividad

"El patrimonio son los animales, sería tonto que los dueños no se preocuparan por los animales", dijo y esclareció con respecto al caso particular del zoo de Sierra de los Padres: "Estaban bien alimentados, tenían buen servicio veterinario, estaban bien medicados, la prueba es que los animales se reprodujeroN.

En sus mejores años, el Zoo albergó no solo los animales de granja y flamencos que presumía en su inauguración, sino también grandes felinos, aves, reptiles, monos, etc.