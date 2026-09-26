Estación Camet, el pueblo que se fundó con la llegada del tren cumple 140 años

Hace 140 años llegaba a Mar del Plata el ferrocarril y marcaba un antes y un después en la historia de la ciudad. Se detuvo en la flamante Estación Camet, pero la historia del pueblo o mojón comenzó mucho tiempo antes, cuando Jean Pierre Camet, se instaló en la estancia La Trinidad.

La Estación Camet ubicada en el kilómetro 393 de la Autovía 2, fue diseñada como una típica parada de trenes inglesa y ponía fin al trayecto Maipú-Mar del Plata.

Hace 140 ños llegaba el ferrocarril a Estación Camet

"La llegada del tren fue consecuencia de las gestiones realizadas por un conjunto de dirigentes, entre los cuales había uno que era local: el señor Juan Pedro Camet, verdadero pionero de la zona y de Mar del Plata", indicó a 0223 Miguel Garín, integrante de la sociedad de Fomento Estación Camet.

Según detalló el fomentista, lo que siguió a la Estación fue la conversión de el casco de estancia “La Trinidad” a pulpería y luego a "vigoroso almacén de ramos generales que por muchas décadas abasteció a la población"

El número de habitantes en la zona fue creciendo al punto que, en 1931 se estableció la Escuela Primaria 3 y, a partir de ahí hubo una



sucesión de instituciones: El Club Social y Deportivo Camet, La Sociedad de Fomento, la Sala de Primeros Auxilios, la Cooperativa Eléctrica, el Jardín de Infantes, la Escuela Secundaria, la Biblioteca Juan Carlos Castagnino y la Capilla Santísima Trinidad.

Estación Camet celebra 140 años

En paralelo comenzaron a brotar otros barrios aledaños como Las Margaritas, 2 de Abril, La Trinidad, El Sosiego, Los Zorzales y El Casal que también crearon instituciones.

"Hoy, alrededor de aquel pueblito primigenio, que fue hogar del pintor Juan Carlos Castagnino; al que solo se accedía por caminos de tierra, se levantan una serie de emprendimientos industriales, comerciales, turísticos y urbanísticos, que cambian la fisonomía y le dan bríos de importancia", sostiene Garín.

Juan Carlos Castagnino fue uno de los vecinos notables de Estación Camet. Nacido el 18 de noviembre de 1908, el pintor Juan Carlos Castagnino, hijo de un herrero y de una maestra vivió su primer infancia en una Mar del Plata que por aquel entonces mantenía costumbres rurales y utilizaba como medio de transporte caballos y carros que tiempo después influenciarían su obra.

La estación tiene arquitectura inglesa

Este sábado Estación Camet celebra sus 140 años y, como parte de las celebraciones desde las 10 de la mañana habrá actividades en el Club Social y Deportivo Camet.

El festejo incluirá un sorteo, baile de las agrupaciones, desfile a caballo, un puesto de artesanos locales y servicio de buffet. También habrá cantantes, una muestra de artes, y presentaciones musicales a cargo de Gustavo Adrián Aguirre, acordeonista, y las murgas La Descarrilada y Los Rebeldes de Camet.