Como si fuera su casa: Aldosivi goleó a San Miguel en el "Tito" Tomaghello

El equipo de Guillermo Farré goleó al "Trueno Verde" y avanzó a los 16 avos de final de la Copa Argentina.

Por los 32 avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello al igual que el año pasado, Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y se metió entre los mejores 32 equipos del torneo.

Los primeros veinte minutos fueron de pleno estudio. Ambos se repartieron la pelota y apenas insinuación atacar a su rival pero no llevaron peligro ni al arco de Lungarzo ni de Chicco.

La primera clara del encuentro terminó dentro del arco de San Miguel. El equipo de Farré aprovechó muy bien un tiro de esquina del sector derecho, la pelota quedó picando en el área y Novillo la agarró de volea para poner el 1-0.

Unos minutos más tarde llegó la respuesta del equipo de la Primera Nacional. La defensa marplatense realizó una falta innecesaria en el borde del área y le permitió una buena oportunidad al "Trueno Verde". La misma la cobró Juárez qué decidió rematar fuerte al palo del arquero y la pelota se fue muy cerca del poste derecho.

A los 32 minutos el equipo de puerto volvió a tener la chance de ampliar la diferencia en el marcador. Luego de un lateral en el sector izquierdo, De La Vega se inventó una jugada individual, la picó sin ángulo al segundo palo y la pelota impactó en el poste.

Los últimos cinco minutos, el equipo de Coleoni apretó con centros al área y obligó a intervenir a Chicco en más de una oportunidad pero dichas situaciones no tuvieron el peligro suficiente para empatar el encuentro.

Los primeros minutos de la segunda parte fueron del conjunto verde que tuvo dos chances claras de gol. Una vía pelota parada que finalmente terminó en un offside pero la pelota pegó en el palo. Y la siguiente fue con un remate de afuera del área en la que Chicco tuvo que volar para evitar el gol pero quedó el rebote en el medio del área y Nasta cabeceó pero la pelota se fue por arriba del travesaño.

Pero este asedio del equipo de Coleoni fue tal que quedó mal parado en defensa, tras un pelotazo largo De La Vega peinó la pelota y Renteria se terminó estorbando con Lungarzo lo que permitió que se vaya al gol Tomás Fernández para poner el 2-0.

Cuando parecía que estaba todo terminado, Aldosivi aprovechó muy bien un contragolpe a los 83 minutos, Tomás Fernández desbordó y tiró el centro atrás y entre Alan Sosa y Lucas Brochero la empujaron para cerrar el partido con el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Guillermo Farré sumó su primera victoria en el 2026 y avanzó a los 16 avos de final de la Copa Argentina en donde espera por el ganador del duelo entre River y Ciudad de Bolivar.