Duro cuadro para Aldosivi: qué rival le tocó y con qué equipo se puede cruzar en el futuro

El equipo de Guillermo Farré ya conoce su rival del los 32 avos de final de la Copa Argentina.

Luego de conocer los rivales que tendrá durante el 2026 tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura, se realizó el sorteo de la Copa Argentina 2026 y Aldosivi conoció quién será su rival para la primera ronda.

Su primer partido será ante San Miguel, un equipo que viene de meterse en el reducido de la última temporada de la Primera Nacional en el quinto lugar y quedó eliminado en la primera fase del Reducido. La particularidad de esta llave, es que si el "Tiburón" supera la primera instancia y River también lo consigue se enfrentarán entre sí en los 16 avos de final por un lugar entre los 16 mejores del torneo.

Los seis encuentros más destacados del torneo serán:

River vs Ciudad Bolivar

San Lorenzo vs Deportivo Rincon

Independiente vs Atenas de Rio Cuarto

Boca vs Gimnasia de Chivilcoy

Racing vs San Martín de Formosa

Huracán vs Olimpo

Otro dato interesante que se dio a conocer en las últimas horas es que a partir de esta edición de la Copa Argentina, desde los octavos de final habrá VAR en todos los partidos, algo que no ocurrió nunca desde la vuelta del certamen en 2011.