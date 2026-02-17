Aldosivi pone primera en la Copa Argentina: Farré mete mano y cambiará todo el equipo para enfrentar a San Miguel

El Tiburón arranca su camino en los 32avos de final con diez cambios y la ilusión de seguir en competencia.

Aldosivi enfrentará esta tarde desde las 17 horas a San Miguel en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en Florencio Varela, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo marplatense inicia su participación en un certamen y una cancha en la que que le trae buenos recuerdos del 2025.

El conjunto dirigido por Guillermo Farré apostará a un volantazo importante en la formación. Con la mira también puesta en el torneo local, el entrenador decidió preservar a varios habituales titulares y les dará rodaje a futbolistas que vienen siendo suplentes. La Copa aparece como una oportunidad inmejorable para que esos nombres levanten la mano y se metan de lleno en la consideración.

La probable alineación del Tiburón sería con Ignacio Chicco en el arco; Guillermo Enrique, Santiago Moya, Joaquín Novillo y Lucas Rodríguez en defensa; Franco Leys, Martín García y Tomás Fernández en la mitad de la cancha; y un tridente ofensivo compuesto por Agustín Palavecino, Facundo De la Vega y Natanael Guzmán. Un mix con juventud y algunos apellidos que ya han sumado minutos, pero que necesitan continuidad para afirmarse.

Enfrente estará un San Miguel que buscará dar el batacazo, sabiendo que este tipo de cruces, a partido único, suelen emparejar fuerzas. El equipo de Gustavo Coleoni viene de debutar con victoria 1-0 el viernes pasado ante Central Norte en la Primera Nacional 2026.

El premio no será menor: quien avance se medirá con el ganador del cruce entre River Plate y Ciudad de Bolívar, que se enfrentarán desde las 22 horas. Un eventual choque ante River elevaría la expectativa al máximo y significaría un desafío mayúsculo para el equipo marplatense.

Para Aldosivi, entonces, la cita en Florencio Varela no es solo un partido más. Es la chance de comenzar a escribir su propia historia en esta edición de la Copa Argentina, como lo hizo en 2025 eliminando a Estudiantes, de probar variantes y, sobre todo, de demostrar que el recambio está a la altura cuando la camiseta lo exige.