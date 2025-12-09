Casación ratificó las salidas transitorias de Echenique en el caso Natalia Melmann

La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la autorización para que Oscar Echenique, uno de los cuatro policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann, acceda a salidas transitorias.

Esta decisión judicial mantiene vigente el beneficio para Echenique, quien cumple condena a prisión perpetua por el secuestro, tortura, violación y femicidio de la entonces adolescente de 15 años. La resolución de Casación representa un aval a la medida que había sido cuestionada en instancias previas.

Si bien el fallo no modifica las condiciones de la condena, reafirma el derecho a las salidas transitorias establecidas por la ley para los internos que cumplen ciertos requisitos, en este caso aplicados a Echenique.

Natalia Melmann tenía 15 años cuando fue secuestrada, torturada, violada y asesinada.

La resolución, dictada en diciembre de 2024, habilita a Echenique -detenido desde 2002 en la cárcel de Batán- a abandonar el penal el primer domingo de cada mes, de 8 a 20, bajo la responsabilidad de su hermana y en un domicilio ubicado en el barrio San Eduardo del Mar.

Pese al fuerte rechazo público y al pedido de la familia Melmann para impedir el beneficio, los jueces Fernando Mancini y Florencia Budiño decidieron rechazar por inadmisibles los recursos de casación presentados. Así, en esta tercera instancia, las salidas transitorias quedaron definitivamente confirmadas.

La decisión también generó alarma porque otro de los condenados, Ricardo Anselmini, había sido beneficiado previamente con salidas transitorias y las violó de manera reiterada.

El expolicía fue escrachado en redes sociales tras ser visto fuera del recorrido autorizado y en lugares no permitidos. Como consecuencia, su permiso fue revocado.

Más de dos décadas después del femicidio, el nombre de Natalia Melmann sigue siendo sinónimo de lucha, memoria y reclamo de justicia.

El crimen de Natalia Melmann

El femicidio de Natalia Melmann ocurrió el 4 de febrero de 2001, cuando la adolescente fue interceptada por agentes que la subieron a un vehículo policial, donde se la trasladó hacia una vivienda en el sector sur de Miramar. Allí la abusaron sexualmente y la ahorcaron.

El cadáver de la adolescente fue hallado por el personal policial cuatro días después de que fuera asesinada. El cuerpo fue encontrado en el vivero Florentino Ameghino. Los asesinos eran policías bonaerenses y un delincuente que actuó de entregador.

En septiembre de 2002, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata condenó a Ricardo Anselmini, a Oscar Echenique y a Ricardo Suárez a prisión perpetua y a 25 años de cárcel al ex convicto Gustavo "Gallo" Fernández, por su participación en el secuestro, aunque la pena fue reducida luego a 10 años de prisión.

En un nuevo juicio, en 2023, el cuarto policía Ricardo Panadero fue declarado culpable por los delitos de "privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad" y recibió perpetua.

Más de dos décadas después, la familia lamenta que todavía la Justicia no haya dado con el responsable del quinto involucrado en el hecho, según los cinco ADN que se hallaron en el cuerpo de Natalia.