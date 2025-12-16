Caso Melmann: los padres de Natalia presentaron un recurso extraordinario contra las salidas transitorias de Echenique

Los abogados que representan a Laura Calampuca y Gustavo Melmann, los padres de Natalia, presentaron un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación después de la confirmación de las salidas transitorias concedidas a Oscar Echenique, uno de los policías condenados a prisión perpetua por el femicidio.

Según Noticias Argentinas, el escrito de 25 páginas plantea el rechazo a los descargos radicados por la querella por ser “inadmisibles”. “La resolución impugnada vulnera garantías constitucionales y supralegales, afecta nuestro derecho de acceso efectivo a la justicia, desconoce la participación de las víctimas en el proceso penal y consolida una interpretación arbitraria e irrazonable del art. 450 del Código Procesal Penal bonaerense”, se expresa en el recurso.

Yamil Castro Bianchi y Federico Andrés Paruolo, los abogados que presentaron el escrito, explicaron que “el acto jurisdiccional habilita” a Echenique a gozar de las salidas transitorias lo que “atenta contra la integridad psíquica” de Laura Calampuca y Gustavo Melmann. También alegan "arbitrariedad" y “denegación de jurisdicción”.

A través de este recurso sintéticamente solicitaron que se revoque el beneficio concedido a Echenique, quien se encuentra detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán, y que Casación dicte un nuevo pronunciamiento "conforme a derecho".

El femicidio de Natalia Melmann

Natalia fue hallada muerta el 4 de febrero de 2001 en el vivero “Florentino Ameghino” de Miramar. La autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas. Su cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

En el desarrollo del juicio se determinó que antes de ser asesinada, Natalia fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres. Los condenados por el femicidio fueron Suárez, Echenique y Anselmini, a prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El ex convicto “Gallo” Fernández recibió 25 años por su participación en el secuestro de Natalia, aunque la pena fue reducida posteriormente a diez años. Panadero había conseguido la absolución en dos oportunidades “por falta de pruebas”, pero el Tribunal de Casación Penal provincial finalmente anuló ese fallo en el 2019 y anunció que debía ser juzgado por su participación en el crimen.

En el 2023 Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió la pena de prisión perpetua.