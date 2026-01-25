"Busquen al quinto asesino": convocan a una marcha a 25 años del crimen de Natalia Melmann

Al cumplirse 25 años del femicidio de Natalia Melmann, asesinada en la localidad de Miramar, familiares y organizaciones volverán a movilizarse para reclamar el avance de la causa y la detención del quinto responsable del crimen.

Según informaron los familiares de la víctima, la manifestación tendrá lugar a las 21 en la intersección de las calles 21 y 28, donde exigirán que se confirme la identidad del ADN hallado en el cuerpo y que aún no fue atribuido a ninguno de los condenados.

“25 años de amor, dolor y lucha. Entre el cielo y la tierra, tu latido eterno seguirá reclamando vida, libertad, amor y conocimiento”, expresa el mensaje difundido por los familiares en la convocatoria al acto.

En el marco de la investigación, los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo se presentaron el 28 de agosto de 2025 en la Asesoría Pericial de Mar del Plata, ubicada en Almirante Brown 1762, para someterse a la extracción de sangre. El análisis genético será determinante para establecer la identidad del quinto asesino.

También accedieron al cotejo genético el sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el ex comisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres, mientras que los efectivos Oviedo y Torrente aún no realizaron el estudio.

El femicidio

Natalia Melmann fue hallada sin vida el 4 de febrero de 2001 en el vivero municipal Florentino Ameghino, en la ciudad de Miramar, cubierta por hojas. La autopsia determinó que fue asfixiada con los cordones de sus zapatillas, además de presentar golpes, quemaduras, fracturas y un fuerte traumatismo craneal.

La investigación estableció que la joven fue abusada sexualmente por cinco hombres. Por el hecho, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado y homicidio criminis causa.

Por su parte, Gustavo “Gallo” Fernández recibió inicialmente una pena de 25 años de prisión por su participación en el secuestro, aunque posteriormente la condena fue reducida a diez años.

En tanto, el policía Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas. Sin embargo, en 2019, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló esos fallos y ordenó que fuera juzgado nuevamente.

Finalmente, tras el juicio realizado en 2023, Panadero fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, y recibió la pena de reclusión perpetua.