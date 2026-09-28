Golpeó a un chico, gatilló tres veces y no salió la bala: tiene 15 años

Le iniciaron una causa y quedó alojado en el Centro Especializado en Aprehensión de Batán.

Un adolescente de 15 años acusado de golpear a otro menor de la misma edad y gatillarle tres veces fue aprehendido el domingo a la tarde por personal policial y quedó alojado en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.

El hecho ocurrió el domingo a la tarde en Luro y República del Líbano, cuando un menor de 15 denunció el ataque ante los uniformados.

"Dijo que había sido perseguido y agredido, señalando al adolescente que permanecía frente a un supermercado de la zona y advirtiendo que se encontraba armado", informaron fuentes oficiales.

Los efectivos identificaron al señalado y realizaron un cacheo preventivo con resultado negativo. Sin embargo, a partir de los dichos del adolescente damnificado y de los movimientos observados previamente, efectuaron un relevamiento en la zona, donde localizaron un revólver sin municiones.

El damnificado fue asistido por personal del SAME, que constató una herida superficial de aproximadamente un centímetro en la cabeza, sin necesidad de traslado.

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yáñez Urrutia, dispuso la aprehensión del adolescente de 15 años, la notificación de la formación de causa por lesiones leves y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y su alojamiento en el Centro Especializado en Aprehensión de Batán.