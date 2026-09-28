Tienen múltiples antecedentes y cayeron al intentar robar en una casa

Dos hombres de 29 y 35 años, que junto a un tercero que se dió a la fuga intentaron entrar a robar a un inmueble, fueron aprehendidos el lunes a la madrugada por personal policial tras un llamado al 911.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a la zona de Brown al 6200 en el barrio Las Lilas luego de un aviso por el posible ingreso de tres delincuentes a una vivienda.

Sucedió el lunes a la madrugada en el barrio Las Lilas.

Si bien no pudieron reducir al delincuente que escapó corriendo, los otros dos fueron reducidos y aprehendidos en el patio delantero de la casa: allí secuestraron una escalera telescópica de aluminio, una mochila, tres destornilladores, un martillo, una barreta, un cincel, una gorra, un cuello y dos pares de guantes.

Los sujets tenía una escalera, herramientas, guantes y gorros.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por robo agravado por escalamiento y por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa y el traslado de los dos a Tribunales para prestar declaración.

Dos sujetos fueron aprehendidos y otro se dio a la fuga.

El más joven registra actuaciones previas por abuso de armas, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, encubrimiento, robos agravados, tentativa de robo, daños, tentativa de homicidio y amenazas.

El de 35 años cuenta con antecedentes por lesiones, robos agravados cometidos en poblado y en banda, tenencia ilegal de arma de fuego, robos agravados con arma de fuego, tentativas de robo agravado y tentativas de robo agravado con arma de fuego.