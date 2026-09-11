Homenajearon al equipo de Sarasanegro que se consagró campeón en el Torneo Federal de Chefs 2026: "Es un enorme orgullo"

La consagración del equipo de Sarasanegro en el Torneo Federal de Chefs 2026 tuvo su momento especial este viernes en Mar del Plata. El chef Facundo Niz y el ayudante de cocina Javier Ibañez fueron protagonistas de una celebración en la sede de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona.

El equipo marplatense se impuso ante 29 representantes de distintos puntos del país, en la instancia final del torneo que se desarrolló en el marco de Hotelga en La Rural. Desde la entidad anfitriona expresaron que el logro representa “un enorme orgullo” para la ciudad y una oportunidad para mostrar todo el trabajo que hubo detrás del triunfo.

“Es súper importante tanto para el restaurante, el equipo y los chicos, como para Mar del Plata”, expresó en diálogo con 0223 Patricio Negro, el chef al frente de Sarasanegro, y valoró especialmente el impacto que el premio pueda tener en la gastronomía local.

“Mar del Plata de por sí ya tiene una gastronomía que la diferencia y creo que es un sello distintivo para la ciudad. Se viene trabajando mucho, generando propuestas continuamente, y este reconocimiento suma un poco más a todo lo que ya se viene haciendo”, agregó.

La propuesta ganadora

La propuesta con la que el equipo de Sarasanegro conquistó al jurado estuvo pensada para representar los sabores y productos de la ciudad. Como entrada presentaron el “Nabo crujiente y mar”, una combinación de nabo, lechuga crispy hidropónica de km0, langostinos curados en cítricos, ume boshi de kiwi, mayonesa de kimchi, kimchi, alga nori frita, lima rallada y brotes.

Como plato principal, eligieron pesca de anzuelo madurada y mousseline, cremoso y crocante de acelga hidropónica km 0 y pil pil. “Son todos productos que identifican no solo a la ciudad de Mar del Plata, sino también el concepto que nos gusta transmitir en el restaurante en el que estamos”, explicó Javier Ibañez.

“Nos gusta demostrar que en Mar del Plata hay una gran propuesta gastronómica y productos de excelente calidad al alcance de la mano, sin necesidad de ir a buscar insumos lejos”, remarcó el ayudante de cocina. En esa línea, Facundo Niz señaló que la cocina marplatense atraviesa un momento de crecimiento y tiene “muchísimo potencial para explotar y un abanico muy amplio”.

“Tenemos el mar enfrente y queríamos mostrar eso, pero también usamos vegetales del cinturón frutihortícola de Batán y Sierra de los Padres”, explicó el chef. Para Niz, la diversidad productiva hace difícil resumir la identidad gastronómica local en un solo producto: “Es una oferta muy amplia, desde la producción agrícola hasta la pesca”.

El reconocimiento nacional

Conseguir este reconocimiento implicó adaptar la propuesta a una dinámica muy distinta a la cocina cotidiana de un restaurante. Niz explicó que en la instancia desarrollada en Mar del Plata habían apostado por un plato más tradicional con el que se sentían más cómodos. Respecto al acompañamiento de Sarasanegro, el chef destacó: “Estuvieron muy presentes guiándonos con referencias, técnicas y presentación para alcanzar el nivel con el que ganamos”.

El jefe de cocina del restaurante Lautaro Lastiri también acompañó todo el proceso del equipo: “Fue una experiencia muy linda. Lo disfruté mucho por todo el proceso que atravesamos: desde los entrenamientos y la primera instancia local, hasta haber llegado a la final y poder representar a la ciudad”, señaló.

“El plato cambió un montón desde la primera instancia hasta lo que presentamos en la final. Hubo muchas idas y vueltas, errores y aciertos, y todo ese recorrido fue lo que terminó dándole forma al plato definitivo”, cerró Lastiri.