Un auto se incrustó en una casa tras un fuerte choque: "Si llegaba 15 minutos antes, me mataba"

Un auto terminó incrustado en la fachada de una vivienda del barrio Parque Luro de Mar del Plata, después de sufrir un violento choque en una esquina con otro vehículo.

El hecho se registró alrededor de las 16 en la esquina de Falkner y Marmol donde, por motivos que son materia de investigación, un Volkswagen Gol y un Ford Ka colisionaron entre sí y uno de ellos detuvo su marcha al golpear contra el frente de una casa.

Líquidos derramados en la vereda.

El impacto provocó daños puertas adentro.

"Llegué en un taxi a mi casa y me encontré con el auto adentro. Me rompió macetas, de todo. Si llegaba 15 minutos antes, me mataba. Golpeó justo en la puerta", comentó Carmen, la dueña de la casa, a 0223.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se hizo presente en el lugar para asistir a los conductores. Por el momento, no se conoció el estado de salud de las víctimas.

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