Brutal choque entre un auto y una moto en el barrio Libertad: un herido está grave

Esta tarde se registró un brutal accidente de tránsito en las inmediaciones del Parque Lago Stantien de Mar del Plata. Un auto Volkswagen Gol rojo chocó a una moto Yamaha MT-03 azul en la intersección de la calle Costa y la Avenida Luro, justo en el límite de los barrios Libertad y Jorge Newbery.

Tras una llamada de alerta al 911, el personal del Comando Patrulla Norte de la Comisaría 6ª se presentó en el lugar y constató que el motociclista había sufrido un fuerte golpe en la cabeza.

Fue trasladado de emergencia por una ambulancia del Same al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), al que ingresó con traumatismo encéfalocraneano y sin conocimiento.

Según trascendió se trata de un hombre de 45 años, que circulaba sin casco al momento del choque. Las circunstancias del accidente son ahora materia de investigación. Intervino la UFIJE Nº 11, a cargo de Vera Tapia, quien dispuso las actuaciones de rigor bajo la carátula de lesiones culposas.

Testigos del acontecimiento aseguraron que "el motociclista perdió mucha sangre" en el lugar. Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen el estado de salud del hombre herido y que la Policía Científica concluya las pericias correspondientes.