Quién es la influencer que se accidentó en Pinamar y está grave en una clínica de Mar del Plata

A poco más de un mes del accidente de Bastián en Pinamar, una influencer volcó con un UTV en los médanos de Pinamar y está grave. La mujer fue trasladada de urgencia a Mar del Plata y está internada en terapia intensiva en grave estado.

Si bien en un primer momento se creía que se trataba de la misma mujer que se accidentó en "La Olla" de Villa Gesell, fuentes oficiales confirmaron a 0223 que Florencia Rastelli se accidentó el pasado 14 de febrero en "La Frontera" de Pinamar.

En sus propias redes dejaron el pedido de difusión orando por su salud.

Quién es la mujer que fue internada tras el vuelco de un UTV

Florencia Rastelli Mella es una influencer de estilo de vida, vlogs, datos y el día a día, según detalla en su cuenta @byflor.rastelli, seguida por más de 10 mil usuarios.

También tiene más de 100 mil seguidores en la cuenta de su marca @paquecoco en Instagram. Rastelli Mella se dedica al desarrollo de perfumes para marcas y se especializa en “Marketing olfativo”. Asimismo, es la creadora y directora comercial de “Paque & Cocö”, una tienda mayorista de fragancias para el hogar que tiene 12 franquicias.

En su cuenta @paquecoco, Florencia Rastelli Mella muestra su faceta como esposa y madre de dos hijos (una nena y un nene), además de promocionar las fragancias.

Sus allegados piden oraciones para Florencia

A través de sus redes sociales, el entorno de Florencia pidió a su comunidad de más de 90 mil personas que recen por ella. “Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca.Recen por mi. Florencia Rastelli Mella - 01/08/1992″, se lee en una historia de Instagram.

Sobre su estado de salud, fuentes oficiales informaron a 0223 que la paciente “ingresó por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento”.

También se especificó que presenta “fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámica y carilla articular de C5″. Además, le diagnosticaron contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con “lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular”.

La policía realizó tareas en el lugar para determinar las causas que desencadenaron el accidente, las cuales todavía no fueron esclarecidas. Hasta el momento, el relato de los testigos señala que el vuelco se dio sin la participación de algún otro vehículo.

Este nuevo accidente ocurre a poco más de un mes del choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar, donde Bastián Jeréz sufrió graves heridas.