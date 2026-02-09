Bastián Jerez fue trasladado con éxito a una clínica de San Justo

El menor de ocho años permaneció internado casi un mes en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Tras casi un mes de internación en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, Bastián Jerez, el niño de ocho años que resultó gravemente herido luego de que el vehículo UTV en el que paseaba junto a su papá en Pinamar chocara contra una Amarok, fue trasladado con éxito a una clínica privada de la localidad bonaerense de San Justo.

Tras luchar durante cinco semanas por su vida, el menor fue trasladado a un centro médico más cerca de su hogar.

La ambulancia que trasladó al menor arribó al Hospital Italiano apenas pasadas las 14.20, tras el vuelo sanitario que partió a las 12:20 desde el Aeropuerto de Mar del Plata y que luego arribó en el aeródromo de La Matanza.

El pequeño fue acompañado por su madre, Macarena Collantes. En la aeronave también viajaron un médico y un enfermero, más las ambulancias del UTIM (Unidades de Terapia Intensiva Móviles) que hicieron el apoyo terrestre tanto en origen como en destino.

Así, el paciente concluyó su recorrido con un importante despliegue policial en la puerta del nosocomio en el que permanecerá en la Unidad de Terapia Intensiva y luego iniciará un extenso proceso de rehabilitación motriz.

Bastián llevará a cabo su recuperación en el Hospital Italiano de San Justo.

El nuevo destino está incluido dentro de la cobertura de obra social del grupo familiar de Bastián y, según coincidieron tanto los padres como los médicos del Materno Infantil, garantiza una calidad de prestaciones, tecnología y profesionales que aseguraría una continuidad de tratamiento de recuperación del paciente similar al que viene recibiendo en el establecimiento marplatense.