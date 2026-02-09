Video: así trasladaban a Bastián en un avión sanitario

Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó gravemente herido después de que el vehículo UTV en el que paseaba chocara contra una Amarok en Pinamar, finalmente fue trasladado este lunes en un avión sanitario con destino al Gran Buenos Aires.

El pequeño seguirá con su tratamiento en el Hospital Italiano de San Justo, luego que se estabilizará su salud en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Alrededor de las 12.30, el avión sanitario a cargo del Sistema de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, partió desde el Aeropuerto Astor Piazzolla y estaba compuesto por un médico y un enfermero y demandó el soporte en tierra de una ambulancia UTIM (Unidades de Terapia Intensiva Móviles).

Se prevé que el avión aterrice en el Aeródromo de La Matanza para finalizar el recorrido, por tierra, hasta el hospital de San Justo. Será el vuelo sanitario número 18 de lo que va del 2026 y el traslado de alta complejidad 677 de la gestión gubernamental.

Tras varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad, la cartera de Salud de la Provincia de Buenos Aires en articulación con Ioma, anticiparon que trabajan en la derivación del niño a un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento y recuperación motora, que esté ubicado más cerca de su entorno familiar.