El desolador testimonio del papá de Bastián: "Estoy pasando por lo más feo de mi vida"

El país entero se conmovió después de conocerse la noticia del accidente de Pinamar en el que un menor de 8 años, Bastián Jeréz, resultó gravemente herido. Se trata del choque entre una Amarok y un vehículo tipo UTV en las dunas de La Frontera, donde el niño disfrutaba junto a su familia.

En un móvil de TV, Maximiliano Jeréz, el papá de Bastián, contó cómo se encuentra su hijo, a la espera de su tercera operación. “Cuando pasó lo del accidente, sentí que se me fue el mundo abajo y quiero lo mejor para mi hijo”, expresó el hombre en diálogo con C5N.

En un momento, el papá de Bastián no pudo contener la angustia y se quebró en vivo: "Estoy viviendo el momento más feo de mi vida. Mi hijo es lo más lindo que tengo y cuando pasó lo del accidente sentí que se me fue el mundo abajo. Quiero lo mejor para mi hijo".

El último parte médico de Bastián

En el último parte médico sobre la salud del menor atropellado en Pinamar se evidenció mejoría. “Se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”, se remarcó. La buena noticia es que ello no requiere medicación, aunque continúa en terapia intensiva y está próximo a ser trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

“Vengo a disfrutar con mi hijo una semana y nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así", expresó el padre de Bastián a C5N y cerró: "Lo cuido con mi vida".