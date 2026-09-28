Fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche, sufrió un derrame cerebral y lucha por su vida

Un joven de 23 años sufrió una golpiza brutal a la salida de un boliche en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, producto de la cual sufrió importantes heridas y permanece internado en estado crítico.

Todo comenzó durante la madrugada del domingo dentro del establecimiento bailable, siguió afuera y terminó de la peor manera para Rodrigo Gómez: con un derrame cerebral y una fractura detrás de su oído. Además, uno de los presuntos agresores quedó detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El joven de 23 años permanece internado en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.

Desde entonces, la víctima se encuentra en la terapia intensiva del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas. Según indicaron, durante la tarde de ayer presentó una leve mejoría y logró despertarse.

Cómo se produjo el incidente

La reconstrucción realizada hasta el momento, la trifulca se desató cuando un grupo de jóvenes golpeó a un amigo de Rodrigo. Acto seguido, los agresores salieron del local bailable, los patovicas sacaron a Rodrigo y a su amigo y la situación se salió de control.

Ya a las afueras del establecimiento, volvieron a enfrentarse y se dio la golpiza que culminó con un coágulo en la cabeza de la víctima.

Los agresores, en un preocupante tono distendido, se mostraron orgullosos del incidentes y lanzaron una advertencia.

Luego del estremecedor episodio, los atacantes compartieron un posteo en sus redes sociales burlándose de lo ocurrido. "Si quieren chocar con la mafia van a terminar durmiendo, si no pregúntenle al que quedó durmiendo", se mofaron.

Mientras el chico sigue internado, la investigación —que caratuló la causa provisoriamente como “lesiones graves” y quedó en manos de la UFI Nº 10 de Chascomús— busca reconstruir cómo se produjo el enfrentamiento y determinar si participaron otras personas además del detenido.