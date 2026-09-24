Peatones redujeron a ladrón que quiso robarle a un joven

El delincuente de 20 años llevaba una cuchilla entre sus prendas.

Un ladrón de 20 años que el jueves a la tarde intentó asaltar a un joven en el barrio Florentino Ameghino fue aprehendido por personal policial luego de que lo redujeran algunos vecinos que estaban en el lugar.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que llegó a la zona de Rivadavia y Carrillo, donde un sujeto fue reducido por la víctima y transeúntes después de intentar sustraerle sus pertenencias.

El detenido llevaba una cuchilla de 35 centímetros.

"El aprehendido llevaba entre sus prendas una cuchilla, que fue secuestrada durante el procedimiento", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por tentativa de robo calificado y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.