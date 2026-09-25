Ahorcó y mutiló al perro de su pareja frente a sus hijos para amenazarla

Un escalofriante hecho de violencia y crueldad animal conmociona a Chubut tras la elevación a juicio de una causa judicial. Un hombre de 42 años enfrentará al tribunal acusado de haber torturado y matado a la perra de su familia frente a su pareja e hijos. La fiscalía sostuvo que el imputado utilizó la agresión a la mascota para amedrentar a las víctimas y demostrar el control dentro del hogar. El episodio ocurrió durante una discusión en la localidad de Esquel cuando el agresor intentaba echarlos de la vivienda.

Cómo fue el brutal ataque contra el perro

Según la acusación fiscal, el hombre tomó a la perra llamada Puchi y la sacó al patio de la propiedad para atacarla. En el lugar, la ahorcó con un alambre de púa en la puerta de entrada mientras obligaba a la mujer a mirar la escena. Durante la agresión, le advirtió a su novia que ella terminaría de la misma forma si no acataba sus órdenes en la casa. Posteriormente, mutiló al animal cuando aún agonizaba y trasladó el cuerpo hacia un pinar cercano para intentar ocultarlo.

La defensa intentó desestimar todas las pruebas.

La pesadilla de la familia continuó al día siguiente cuando el acusado cortó la luz de la casa para perjudicar a los niños. En esa misma jornada, el hombre atacó físicamente a la mujer provocándole heridas que demandaron un mes de curaciones. Los peritajes psicológicos y forenses realizados a las víctimas determinaron la existencia de un riesgo alto para la familia. A pesar de los intentos de la defensa por desestimar las pruebas, la magistrada dio por probados todos los antecedentes.

Frente a las acusaciones, la defensa oficial intentó argumentar que la muerte del can había sido un accidente fortuito. Según esa hipótesis, el animal se habría enredado solo con los alambres tras pelear con otros perros del barrio. Sin embargo, la jueza de la causa rechazó los planteos de nulidad y validó los elementos presentados por los fiscales. La magistrada confirmó que el imputado deberá responder en un debate oral por crueldad animal, amenazas y lesiones.

"Vas a terminar así", le dijo el acusado a su pareja.

La causa genera un fuerte precedente al visibilizar el uso de los animales como herramientas de daño psicológico contra las mujeres. La Oficina Judicial deberá sortear al juez a cargo del debate y fijar la fecha para el inicio de las audiencias. Mientras se aguarda el juicio, la víctima y sus tres hijos continúan bajo medidas de protección de la red asistencial. La comunidad local sigue con atención el avance del expediente dada la extrema crueldad desplegada durante el hecho.