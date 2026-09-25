Alerta para jubilados: advierten sobre una nueva estafa con la fe de vida en IOMA
La maniobra suele llevarse a cabo mediante mensajes de WhatsApp.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) emitieron un comunicado conjunto para advertir a los jubilados, pensionados y afiliados de la provincia de Buenos Aires sobre una nueva modalidad de estafa virtual. La maniobra se realiza a través de mensajes de WhatsApp en los que delincuentes utilizan de manera fraudulenta la imagen y el nombre de ambas instituciones públicas.
Cuál es la nueva modalidad de estafa en IOMA y IPS
La alerta surge a partir de múltiples denuncias recibidas en la obra social bonaerense. "A partir de denuncias recibidas por IOMA, se detectó un intento de maniobra engañosa mediante mensajes de WhatsApp dirigidos a afiliados a la obra social", señalaron desde las entidades. En dichos textos, los estafadores buscan aprovechar la buena intención de los usuarios para engañarlos y avanzar con la solicitud de dinero.
El procedimiento delictivo consiste en inducir a las personas a completar un supuesto trámite de "Fe de vida" administrado por el IPS para luego exigirles desembolsos económicos. Ante esta situación, las autoridades recordaron enfáticamente la gratuidad de todas sus gestiones: "Ante esta situación, el IPS y el IOMA, recuerdan que TODOS LOS TRÁMITES OFICIALES DE AMBOS ORGANISMOS SON GRATUITOS", remarcaron de forma oficial para desacreditar la exigencia de cualquier transferencia.
Frente a la circulación de estas comunicaciones sospechosas, los organismos recomendaron no responder, evitar ingresar a enlaces adjuntos y abstenerse de realizar giros bancarios. Asimismo, indicaron que jamás se deben proporcionar claves personales, códigos de seguridad o datos de cuentas ante contactos dudosos por redes sociales o llamadas. Para finalizar, solicitaron a la comunidad constatar cualquier información directamente a través de las vías institucionales oficiales de cada organismo antes de realizar una gestión.
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