Alerta para jubilados: advierten sobre una nueva estafa con la fe de vida en IOMA

Se usa de manera fraudulenta el nombre y el logo de las instituciones.

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) emitieron un comunicado conjunto para advertir a los jubilados, pensionados y afiliados de la provincia de Buenos Aires sobre una nueva modalidad de estafa virtual. La maniobra se realiza a través de mensajes de WhatsApp en los que delincuentes utilizan de manera fraudulenta la imagen y el nombre de ambas instituciones públicas.

La estafa se produce mediante conversaciones online.

Cuál es la nueva modalidad de estafa en IOMA y IPS

La alerta surge a partir de múltiples denuncias recibidas en la obra social bonaerense. "A partir de denuncias recibidas por IOMA, se detectó un intento de maniobra engañosa mediante mensajes de WhatsApp dirigidos a afiliados a la obra social", señalaron desde las entidades. En dichos textos, los estafadores buscan aprovechar la buena intención de los usuarios para engañarlos y avanzar con la solicitud de dinero.

El procedimiento delictivo consiste en inducir a las personas a completar un supuesto trámite de "Fe de vida" administrado por el IPS para luego exigirles desembolsos económicos. Ante esta situación, las autoridades recordaron enfáticamente la gratuidad de todas sus gestiones: "Ante esta situación, el IPS y el IOMA, recuerdan que TODOS LOS TRÁMITES OFICIALES DE AMBOS ORGANISMOS SON GRATUITOS", remarcaron de forma oficial para desacreditar la exigencia de cualquier transferencia.

Lo mejor es utilizar la app de IOMA.

Frente a la circulación de estas comunicaciones sospechosas, los organismos recomendaron no responder, evitar ingresar a enlaces adjuntos y abstenerse de realizar giros bancarios. Asimismo, indicaron que jamás se deben proporcionar claves personales, códigos de seguridad o datos de cuentas ante contactos dudosos por redes sociales o llamadas. Para finalizar, solicitaron a la comunidad constatar cualquier información directamente a través de las vías institucionales oficiales de cada organismo antes de realizar una gestión.