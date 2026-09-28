Lunes lluvioso y con alerta meteorológico para Mar del Plata: cuándo dejará de llover

La inestabilidad en Mar del Plata se extenderá durante buena parte de la semana. Foto: archivo.

En las últimas horas cambiaron las previsiones sobre el tiempo y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) finalmente no habrá un fin de septiembre "de terror" pero sí se el mes de la primavera se despedirá con lluvias que se extenderán por varios días y con un alerta amarillo sobre Mar del Plata y la región.

Esta mañana del lunes, el organismo informaba que a las 8, la temperatura era de 11,1 grados, el cielo cubierto y lluvia. La máxima prevista está en alrededor de 15 grados.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se esperan el peor momento de la jornada, con tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Por la tarde, el temporal baja su intensidad y podrían registrarse chaparrones, mientras que hacia la noche el cielo permanecería mayormente nublado.

Viento y ráfagas

El viento también será protagonista durante la jornada. Durante la mañana soplará del sector noreste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Por la tarde, el viento rotará al sudeste y disminuirá su intensidad, aunque las ráfagas todavía podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Un martes pasado por agua

En las últimas horas, el SMN dio buenas noticias y aplazó el alerta por tormentas que hipotéticamente afectaría la mañana del martes. Sin embargo, se mantiene el alerta amarilla por lluvias.

El organismo advierte por precipitaciones persistentes e intensas durante la mañana del martes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las lluvias durarán al menos, hasta la noche del martes.

Además de las precipitaciones, el viento tendrá un papel importante. Se esperan velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico mostrado en la imagen.

Según los sitios especializados del tiempo, a partir de la noche del martes y mañana del miércoles no habrá nuevas precipitaciones.