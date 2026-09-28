Impactante choque en la costa: perdió el control y terminó abrazado a una columna de alumbrado

Se salvó de milagro: perdió el control de su camioneta y quedó abrazado a una columna.

Un fuerte choque se produjo este lunes por la mañana en la zona costera de Mar del Plata, cuando una Toyota Hilux terminó incrustada contra una columna de alumbrado luego de que su conductor perdiera el control del vehículo.

El siniestro ocurrió cerca de las 8, en la intersección de Valencia y Félix u Camet. Por motivos que todavía se desconocen, el hombre, de unos 50 años, circulaba por el carril central en sentido norte-sur cuando perdió el control de la camioneta y terminó impactando violentamente contra una columna.

El impacto fue de tal magnitud que la Hilux quedó prácticamente abrazada a la columna. El lateral derecho sufrió importantes daños, al igual que el techo y las ruedas, mientras que la estructura del vehículo quedó severamente deformada.

El conductor sufrió politraumatismos, algunos cortes y pérdida de memoria producto del impacto, por lo que debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Al momento del choque, varios corredores que circulaban por la zona se detuvieron para asistir al hombre y permanecieron junto a él hasta la llegada de la ambulancia. Por el estado en que quedó la camioneta, el conductor salió con vida de un impacto de enorme violencia.

Las condiciones climáticas también eran adversas al momento del accidente: durante la mañana se registran lloviznas y mucha niebla en el sector costero, aunque por el momento no se determinó si tuvieron incidencia directa en la pérdida de control.

Personal de Tránsito trabaja en el lugar y mantiene cortado el carril hacia la zona sur desde la rotonda de Constitución, aproximadamente por una cuadra, mientras se realizan las tareas correspondientes.