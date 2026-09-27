A dos horas de Mar del Plata: el impactante espejo de agua escondido en una cantera que pocos conocen

A dos horas de Mar del Plata se encuentra un paisaje impactante formado por profundas piletas naturales que pocos turistas conocen. Se trata de las cavas de Cerro Leones, antiguas canteras de extracción de granito ubicadas cerca de Tandil. Tras el cese de la actividad minera, la acumulación de agua de lluvia y napas creó enormes espejos de agua de hasta 20 metros de profundidad. El entorno ofrece postales panorámicas únicas rodeadas por sierras y restos de infraestructura abandonada.

El panorama con las sierras es inigualable.

Cómo son las cavas de Cerro Leones

El origen de este fenómeno natural se remonta a finales del siglo XIX con el trabajo de los picapedreros artesanales. Durante décadas, los obreros cortaron la piedra a mano para fabricar adoquines destinados a las principales ciudades bonaerenses. Hacia 1930, la llegada del asfalto provocó el cierre de las canteras y la migración de los trabajadores hacia Mar del Plata y otras ciudades. En la costa balnearia, esos mismos operarios impulsaron la extracción de la famosa piedra marplatense para edificar chalets.

A pesar de la belleza del lugar, las autoridades recuerdan que se trata de un predio privado donde el acceso está prohibido. Los pozos presentan profundidades muy desparejas y representan un riesgo extremo de ahogamiento para quienes intentan nadar. Por este motivo, las fuerzas de seguridad locales realizan operativos periódicos en la zona para desalentar el ingreso de visitantes. Las canteras continúan bajo vigilancia estricta para evitar accidentes graves durante los fines de semana.

La infraestructura de la zona está sin uso.

La popularidad de estas cavas creció en los últimos años debido a las imágenes viralizadas por viajeros en redes sociales. Sin embargo, los guías turísticos sugieren contemplar el paisaje serrano únicamente desde los senderos habilitados de la localidad. La historia obrera del paraje mantiene una fuerte conexión cultural y arquitectónica. Así, el destino se consolidó como una alternativa atractiva para realizar una escapada corta durante los días de descanso.