Fuerte choque entre una camioneta y un auto en el Parque Industrial: un hombre terminó internado

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió el pasado martes en el interior del Parque Industrial General Savio, después de que una camioneta Renault Alaskan chocara violentamente contra un Chevrolet Agile que circulaba por una de las calles internas del predio.

Según testigos, el Chevrolet Agile circulaba por la calle 4 en sentido reglamentario y al llegar a la intersección con la calle 5, fue embestido por la camioneta.

El impacto se produjo sobre la parte trasera del auto, principalmente en la zona de la rueda, el guardabarros, la óptica y el paragolpes.

Como consecuencia del choque, el auto hizo un trompo y terminó a más de 10 metros del lugar. Según los testigos, la Renault Alaskan circulaba por las calles internas aproximadamente a 80 kilómetros por hora, pese a que hay señalización que indica una velocidad máxima de 30 km/hr.

Más allá de los importantes daños materiales que sufrieron los vehículos, la principal preocupación está en la salud del conductor del Chevrolet Agile que debió ser asistido de inmediato.

Fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC) con lesiones en la zona lumbar de la columna vertebral y con un golpe en el hombro.