Atacó a otra mujer con un bisturí y la amenazó de muerte cuando llegó la policía

Una confrontación entre varias personas en inmediaciones de San Lorenzo y San Juan terminó el lunes a la noche con la aprehensión de una mujer acusada de herir a otra con un elemento cortante similar a un bisturí.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que tras un llamado al 911 arribó al lugar y entrevistó a una mujer que dijo haber intervenido en defensa de su hijo, quien momentos antes habría sido agredido físicamente por otra joven.

La agresora quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Allí se presentó otra mujer de 27 años quien relató que el hijo de la primera la habría seguido por varias cuadras y que, tras producirse un forcejeo entre ambos, intervino la madre de la joven.

"Según su relato, la mujer habría utilizado un elemento cortante tipo bisturí, provocándole cortes en las manos cuando intentaba protegerse el rostro", informaron autoridades policiales.

Sucedió el lunes a la noche en San Lorenzo y San Juan.

Durante la intervención policial, la señalada como agresora volvió a intentar atacar a la denunciante y profirió amenazas de muerte en su contra, por lo que los efectivos procedieron a reducirla y colocarle esposas restrictivas de movimiento.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro imputó a la mujer por lesiones leves y amenazas y dispuso su alojamiento en la Unidad Penal Nº 50 de Batán.