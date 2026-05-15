El hombre que amenazó a la ex por Tik Tok no quiso declarar y quedó preso

El hombre de 37 años detenido el jueves tras amenazar de muerte a la ex pareja y a los hijos de mujer a través de Tik Tok se negó a declarar hace instantes y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la causa en su contra.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Victor Fabián Contreras Ávila estuvo reunido con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Ramiro Anchou, a cargo de la fiscalía descentralizada de General Alvarado. Imputado por los delito de amenazas y coacción, fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tal como adelantó 0223, el conflicto comenzó hace cerca de tres semanas, cuando el sujeto le escribió a la víctima por Tik Tok, advirtiéndole que iba a presentarse en su vivienda de Otamendi y que planeaba incendiarla.

"Vamos a ver quién ríe mejor, cuidate put... Fijate por dónde andás y cuidá a tus hijas. A quién te dolería que toque", fue la advertencia del agresor, quien le enumeró a sus hijos y lanzó: "Te voy a matar un pibe".

"Te voy a prender fuego, gila": detuvieron a un hombre que amenazaba con matar a su ex pareja y a los hijos

El lunes 4 de abril, cuando el ex novio fue notificado de la denuncia, volvió a enviarle mensajes por la misma vía, en los que la insultaba y le pedía que retirara la acusación. "No te hice nada, me llegan a meter preso y te voy a buscar. Sacá esa mierda de denuncia, vinieron todo el día a mi casa y no pude salir por tus put... denuncias. Me están buscando, sacá esa denuncia", insistió.

Además, le rogó y justificó que sus amenazas habían sido "por enojo", con intenciones de obligarla a que desistiera de las denuncias formuladas en su contra y provocándole temor.

En el allanamiento en el domicilio de Batán secuestraron el teléfono celular del imputado.

En cumplimiento de la orden de la Justicia de Garantías, Contreras Ávila fue detenido en su domicilio en Julián Ríos al 3400 donde secuestraron el celular que será peritado en los próximos días.