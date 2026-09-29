“Los dos cruzamos con semáforo en amarillo”: fuerte choque en Jara y Belgrano
La insólita respuesta fue realizada por uno de los implicados en el siniestro. Ocurrió esta mañana en medio del intenso temporal de lluvia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El intenso temporal de lluvia que atraviesa Mar del Plata ocasionó esta mañana un brutal choque en la avenida Jara y el cruce con Belgrano, que afortunadamente no causó heridos pero sí daños materiales de consideración.
El hecho ocurrió a media mañana cuando un Peugeot 405 que bajaba por Belgrano, cruzó la avenida y fue embestido por un Volkswagen Fox, que circulaba por Jara. Como consecuencia de la fortísima colisión, el Peugeot sufrió importantes daños en su parte frontal, mientras que el auto de la marca alemana, el hundimiento del sector lateral frontal del lado del conductor.
“Los dos cruzamos el semáforo en amarillo y aceleramos, por eso chocamos así”, afirmó curiosamente uno de los conductores, visiblemente fastidiado por el siniestro. A pesar del impacto, ninguna persona resultó herida.
Personal de Tránsito Municipal acudió rápidamente al lugar y secuestró el Peugeot 405 por la falta de VTV, según informaron fuentes oficiales a 0223.
Recomendaciones para días de lluvia
En jornadas de intensa caída de agua como hoy, los especialistas recomiendan tomar algunos recaudos a la hora de circular:
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- Reducir la velocidad: El asfalto mojado reduce la adherencia de los neumáticos y alarga el tiempo de frenado.
- Aumentar la distancia: Dejá entre 4 y 5 segundos de distancia respecto al auto que tenés adelante.
- Encender luces bajas: Usalas siempre, incluso de día, para mejorar tu visibilidad y ser visto por otros.
- Evitar maniobras bruscas: No aceleres, dobles ni frenes de golpe para prevenir derrapes o pérdida de control.
- Desempañar los vidrios: Encendé el aire acondicionado en modo desempañante para mantener una visión clara del camino.
- Cuidado con el agua acumulada: Evitá pasar por charcos profundos o calles inundadas. Si el agua supera la mitad de la rueda, no avances para no dañar el motor.
- Qué hacer ante el hidroplaneo: Si sentís que el auto patina sobre el agua (aquaplaning), soltá el acelerador con suavidad y mantené firme el volante; nunca pises el freno de golpe
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