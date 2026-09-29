"Venimos bien": se acumuló agua en algunos sectores pero no hubo grandes reclamos

La jornada se vio marcada por las intensas lluvias y el alerta. Foto 0223.

Mientras rige sobre Mar del Plata un alerta meteorológico por fuertes lluvias dentro de un proceso de ciclogénesis que podría durar varias horas, desde Defensa Civil realizaron un primer balance al acercarse al mediodía y pasar la primera parte de inestabilidad.

"Llovió pero fue tenue, venimos bien", reconoció a 0223 Alfredo Rodríguez, titular del área, al asegurar que no tuvieron una gran cantidad de reclamos durante la mañana a pesar de la intensidad de la caída de agua.

Lectores enviaron a este medio videos en los que se ven algunas zonas más complicadas por la acumulación de agua, como Edison y Magallanes, donde desde temprano se complicó la circulación para los peatones que esperaban el colectivo en la esquina.

En sectores como los puentes de Punta Mogotes, Güemes y O´Higgins, Benito Lynch y la costa, y Carballo y Strobel, se registraron anegamientos que con el correr de las horas se fueron solucionando.

Cómo sigue la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó un alerta amarillo por fuertes lluvias sobre la ciudad: General Pueyrredon, la costa de Mar Chiquita y Miramar estarán afectados por lluvias persistentes e intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

“Hay una ciclogénesis sobre la franja central de Argentina que en cierta manera repercute en la Costa Atlántica. Hasta las 14 se esperan lluvias de variada intensidad pero a la tarde mejora”, detalló a 0223 el meteorólogo Sebastián Pagliarino.