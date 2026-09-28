Siguen las lluvias y rige un alerta amarillo para este martes en Mar del Plata

Después de un inicio de semana con precipitaciones durante la mañana en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para este martes y anticipó una jornada pasada por agua, con lluvias persistentes e intensas durante las primeras horas del día.

En principio, para el cierre del lunes está previsto que la temperatura descienda hasta los 12° y que el viento del sudeste reduzca su velocidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h), mientras que no se esperan nuevas precipitaciones durante ese período.

Después de un martes súper lluvioso, las condiciones comenzarán a mejorar a partir del miércoles.

Sin embargo, el organismo pronosticó que las lluvias se reanudarán durante la madrugada del martes y rige una advertencia de nivel amarillo para la mañana, cuando se esperan precipitaciones persistentes e intensas, con valores de lluvia acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Si bien el alerta no se extenderá durante el resto de la jornada, el pronóstico contempla más lluvias durante la tarde y lloviznas por la noche, aunque con una menor probabilidad de precipitaciones. En cuanto a la temperatura, la máxima alcanzaría los 15°, a la vez que la mínima sería de 9°.

Por otro lado, el SMN también prevé un martes ventoso, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h y vientos provenientes del sur desde la madrugada hasta la noche.

De cara al miércoles, en tanto, no se anticipan nuevas lluvias, aunque sí ráfagas fuertes del sudoeste y una temperatura máxima que llegaría a los 14°.