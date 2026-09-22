Difunden un video de dos kayakistas en el mar en pleno alerta y piden más precaución

Desde Prefectura brindaron una serie de recomendaciones a la hora de salir a embarcarse en kayak o botes. Foto de archivo 0223.

El mar parece calmo, pero el viento juega en contra. Tras el fuerte temporal que afectó a Mar del Plata, un video que se viralizó en redes mostró a dos kayakistas en el mar en pleno aviso de alerta. Aunque a simple vista el agua parecía tranquila, las condiciones meteorológicas pueden representar un riesgo para quienes practican actividades náuticas.

Después de un lunes marcado por el fuerte temporal de viento que atravesó Mar del Plata y toda la costa, las condiciones comenzaron a mejorar de manera gradual este martes, aunque todavía se registran vientos importantes. El fenómeno dejó ráfagas que llegaron a acercarse a los 100 kilómetros por hora y generó distintos inconvenientes en la ciudad.

En ese contexto, un video enviado a 0223 mostró a dos personas navegando en kayak. La escena puede llamar la atención justamente por el contraste: mientras la costa y el mar parecen relativamente tranquilos, el viento continúa presente y las condiciones no son las habituales para una actividad de este tipo.

Un mar tranquilo no siempre significa que sea seguro

Según el espectador de la escena, uno de los aspectos que puede resultar engañoso para quienes observan la escena desde la costa es la apariencia del agua. Con determinados vientos, el mar puede verse calmo y, sin embargo, existir un riesgo importante para una embarcación pequeña como un kayak.

Cuando el viento sopla desde tierra hacia el mar, puede alejar progresivamente a una embarcación de la costa. Para quien está sobre un kayak, regresar puede resultar mucho más difícil si el viento aumenta o si cambian las condiciones.

Por eso, antes de entrar al agua no alcanza con mirar cómo está el mar desde la playa: también es necesario conocer la dirección y la intensidad del viento, consultar el pronóstico y verificar las alertas meteorológicas.

Qué recomienda Prefectura para navegar en kayak

En ese marco, Prefectura Naval Argentina difundió una serie de recomendaciones específicas para quienes practican navegación en kayak, canoa o botes a remo. Entre otras cuestiones, pidió no salir solos, contar con práctica básica y saber nadar.

También recordó que es obligatorio utilizar chaleco salvavidas homologado y silbato, además de recomendar prendas de colores llamativos para facilitar la visibilidad.

La fuerza aconseja revisar previamente que la embarcación esté en buenas condiciones y llevar elementos de seguridad, como pala de repuesto, cabos, achicador y un teléfono celular protegido en una bolsa estanca. También recomienda mantenerse dentro de los 200 metros de la costa durante la navegación.

Pero hay una recomendación que resulta especialmente importante para jornadas como la de este lunes: analizar las condiciones meteorológicas antes de ingresar al agua y evitar asumir riesgos cuando el tiempo es adverso. Ante una emergencia náutica, Prefectura dispone de la línea 106 y del canal VHF 16.