Las dos CTA van al paro en octubre y meten presión a la CGT: qué pasará en Mar del Plata

Las dos CTA, Autónoma y de los Trabajadores, avanzan en la organización de un nuevo paro para fines de octubre y buscan sumar a la CGT a una medida de fuerza que tendrá también su impacto en Mar del Plata.

La definición se encuentra atada a una serie de conversaciones que las centrales sindicales mantienen con distintos sectores del movimiento obrero, mientras la CGT analiza este martes cómo continuará su plan de lucha contra el Gobierno nacional.

La convocatoria apunta a rechazar el ajuste, reclamar mejoras salariales y defender los puestos de trabajo.

La reunión de la central obrera está prevista para este martes las 15 en la sede de la UOCRA, donde se discutirá la participación de la CGT en las distintas jornadas de protesta previstas para octubre. Desde las CTA apuntan a concretar una huelga conjunta entre el 28 y el 30 del mismo mes.

En Mar del Plata, la medida también tendrá repercusión a partir de la participación de organizaciones sindicales locales vinculadas a las tres centrales. El objetivo será trasladar a la ciudad los principales reclamos planteados a nivel nacional: rechazo al ajuste, mejoras salariales, defensa de los puestos de trabajo y cuestionamientos a los despidos y la precarización laboral.

Desde la CTA Autónoma señalaron que durante la última semana mantuvieron conversaciones con dirigentes de la CGT y que existe predisposición para avanzar en una medida conjunta.

La fecha sería a finales de octubre.

El secretario general de la central, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo que es necesario “articular las diferentes luchas con la mayor cantidad de actores posibles” y planteó como ejes el rechazo al ajuste, el reclamo por salarios dignos y la defensa de los puestos laborales.

Un octubre cargado de protestas

El paro previsto para fines de octubre se sumaría a un calendario de movilizaciones que las CTA y distintos sectores sindicales y sociales ya comenzaron a organizar.

Entre las actividades previstas aparece la participación de jóvenes de la CTA Autónoma en la peregrinación a Luján, mientras que distintos movimientos sociales preparan acciones vinculadas a la eliminación del programa Volver al Trabajo.

bién está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre

También está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en un contexto de reclamos de los gremios docentes de las universidades nacionales por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

A su vez, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) anunció una movilización para el 26 de octubre frente a la central nuclear de Atucha, en defensa de la soberanía energética.

La CGT analiza este martes cómo continuará su plan de lucha contra el Gobierno nacional.

En este escenario, la CGT deberá definir qué lugar ocupará en las distintas expresiones de protesta previstas para octubre y cómo compatibilizará su estrategia con las actividades vinculadas al Día de la Lealtad Peronista.

La eventual convocatoria a un paro conjunto entre las centrales sindicales podría convertirse así en una de las principales jornadas de protesta contra el Gobierno nacional durante octubre, con movilizaciones previstas también en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata.