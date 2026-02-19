Hay incidentes frente al Congreso mientras Diputados debate la Reforma Laboral

Un amplio despliegue policial motivó el avance de un grupo de manifestantes de izquierda en las inmediaciones del Congreso de la Nación en medio del debate por la Reforma Laboral que tiene lugar en la Cámara de Diputados.

Mientras los legisladores debaten dentro del recinto, se registraron algunos incidentes en las afueras con manifestantes que tiraron palos, piedras e intentaban derribar el vallado. Cerca de las 17, el ambiente tranquilo con el que se venía desarrollando la manifestación cambió cuando un grupo de manifestantes sin bandera comenzó a subirse al vallado y arrojar botellas del lado donde se encontraban las fuerzas de seguridad.

El desmadre motivó el rápido accionar de la Policía que activó el camión hidrante para disuadirlos. Los agentes porteños están a cargo del control del tercer anillo de seguridad de la zona del Congreso de la Nación con un total de 800 efectivos.

En este marco, la Policía de la Ciudad demoró a cuatro menores de edad en los alrededores del Congreso. Uno de ellos tiene un pedido de captura vigente.

"Las fuerzas se encuentran realizando controles aleatorios en busca de elementos que puedan ser utilizados para cometer delitos o agresiones durante la protesta", indicaron fuentes oficiales.

La sesión por la reforma laboral comenzó a las 14.30 en Diputados después de que el oficialismo lograra alcanzar el quorum con 130 diputados y se espera que se vote alrededor de las 22.