Mar del Plata se pronuncia una vez más contra la reforma laboral: "De moderna no tiene nada, la vimos en la dictadura"

Mientras la Cámara de Diputados debate la reforma laboral, organizaciones sociales y gremiales se movilizaron este jueves por la tarde en Mar del Plata para rechazar el proyecto de ley que impulsa el Gobierno de Javier Milei. "De moderna no tiene nada, la vimos en la dictadura, en los momentos de Cavallo y Macri", denunciaron.

Una numerosa cantidad de sindicatos locales se adhirieron al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), entre ellos la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica (Secza), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Uthgra Mar del Plata, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) y la Asociación Bancaria.

Sin colectivos, bancos y un gran acatamiento de comercios gastronómicos, miles de personas se reunieron en la Plaza Rocha, ubica en la avenida Luro y 14 de Julio, para emprender una masiva movilización hacia el Monumento al General San Martín.

En paralelo, desde las 14:15 se lleva adelante la sesión especial en la Cámara Baja para debatir el proyecto de modernización laboral. Para alcanzar esta instancia, antes pasó por el Senado, donde tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original y se aprobó con un total de 42 votos a favor.

Desde la movilización, el secretario general del Secza, Guillermo Bianchi, expresó a 0223 que en el Congreso, mientras se está transitando por las calles en el justo reclamo por defender nuestros derechos, está pasando una motosierra que está desgranando los derechos fundamentales del trabajo", y remarcó que los legisladores, "sin haber leído la ley, la votan para llegar al 1 de marzo con un triunfo simbólico".

En tanto, el líder de la CGT Mar del Plata, José Luis Rocha, aseguró que denunció que "se está produciendo un industricidio y destruyendo el entramado productivo de nuestro país y a las industrias", y recordó que este miércoles "cerró una empresa emblemática con más de 900 trabajadores, lo que no solamente afecta a esas familias".

"Al cerrar esa empresa, se empieza a cortar el el entramado productivo porque atrás hay proveedores y otras firmas que se empiezan a afectar y más trabajadores que van a quedar en la calle, por lo que son más de 900 trabajadores afectados. Esto es lo que están logrando con la importación indiscriminada, que habíamos planteando que lo iban a hacer. Todos los días, todos los días cierran tres o cuatro empresas industriales en el país", agregó.

En el mismo sentido, el máximo representante de la CTA Autónoma y ATE a nivel local, Ezequiel Navarro, entendió que "es un día que puede ser muy triste para la Argentina" y que "lo que está pasando hoy es muy preocupante", al igual que "los legisladores que ingresaron con el peronismo vayan a votar en contra de los intereses de los trabajadores".

También afirmó que "no hay sector trabajador que se vea beneficiado con este modelo, esta política y esta reforma laboral", y también se refirió al cierre de Fate. "No cerró ni siquiera en la crisis del 2001. Estamos hablando de 920 familias que se quedan en la calle directamente, más todos los puestos de trabajo indirecto que va a afectar. Este es el modelo que tiene Milei y el que está quebrando la Argentina", sentenció.

En última instancia, la secretaria general de la CTA-T, Graciela Ramundo, apuntó: "Es una reforma que de moderna no tiene nada, la vimos en la dictadura, en los momentos de Cavallo y Macri, en los peores momentos. Es regresiva en cuanto al derecho laboral. Las ocho horas fueron se consiguieron con las vidas de personas que lucharon por eso. Les pido que no se dejen engañar. Esto no va a generar más trabajo ni va a evitar que las empresas cierren. El problema es el modelo económico".