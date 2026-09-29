Rechazaron darle salidas transitorias a “Viuda negra” que cumple una pena de cinco años por robos

En sintonía con la resolución que hace dos semanas tomó el Juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizzi, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías rechazó este martes la incorporación de una mujer condenada por varios robos, un par de ellos bajo la modalidad de “viuda negra” al régimen de salidas transitorias.

Sheila Naiquén Suárez fue detenida a fines de junio de este año tras registrarse más de un centenar de activaciones del sistema de monitoreo sin respuestas: según el informe de la Dirección de Monitoreo Electrónico que constató 116 salidas de rango, tan solo en 6 la mujer contestó el teléfono.

La defensa oficial planteó que Suárez recuperó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, que está al cuidado de su bebé de dos años, en condiciones temporales de acceder al beneficio peticionado desde agosto de este año y que posee dictamen favorable de las autoridades penitenciarias.

Lo resolvió la Sala I.

Tras estar otros dos meses en la Unidad Penal N°50 de Batán y recuperar el arresto domiciliario, no se registraron otros incumplimientos. Los miembros de la Sala entendieron que hay ahora una necesidad de afianzar el buen desempeño viene registrando Suárez luego de ser reintegrada a la detención domiciliaria pero que “por el momento la solicitud de ser incorporada a la libertad asistida luce prematura”.

Los Jueces Gastón De Marco y Leandro Favaro confirmaron el fallo apelado y le dijeron en la audiencia a la imputada que, sin perjuicio de ello, si mantiene el buen desempeño en el actual régimen, podrá canalizar a través de la Defensa peticiones que le dén un ámbito de mayor autogestión como la libertad asistida o condicional.